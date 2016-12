Video: Indias kukkus kokku söekaevandus

Jupp Jharkhandi osariigis asuvast kaevandusest kukkus kokku juba üleeile, kuid tugeva sudu tõttu ei saanud päästetöödega alustada enne eile hommikut. Hinnangud ohvrite kohta on erinevad: mõnede sõnul on kadunud vaid 13 inimest, teised rääkisid kuni 50 kaevurist. Õnnetuse hetkel töötasid nad rohkem kui 60 meetri sügavusel, kohale saadeti viis päästemeeskonda.

Jharkhand on üks India vaesemaid osariike, kuid piirkond on rikas maavarade poolest ja kaevandamine on kohaliku majanduse põhiosa. Osariigis asuvad riigi suurimad rauamaagivarud ning suuruselt kolmandad söevarud.

Vaata õnnetuskohta ja päästetöösid allpoolasuvast videost.