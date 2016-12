Helsingis sõitis auto jalakäijate sekka

Vahejuhtum leidis aset Helsingi idaosas Siilitie metroopeatuse juures, kirjutas päevaleht Helsingin Sanomat. «Siilitie metroopeatuses antakse esmaabi vähemalt kolmele õnnetuses viga saanud inimesele,» ütles Helsingi politsei esindaja Henri Helminen. Hukkunuid hetkel ei ole.

Päevalehe Iltasanomat andmeil põhjustas juhtunu üks auto ning selle juht on kinni peetud. Lehe teatel on sündmuskohal kokku umbes kümme kiirabi-, tuletõrje- ja politsemasinat.

Politsei varasemal teatel on juhtunuga seotud kuni seitse autot ning mõnede inimeste vigastused on rasked, kirjutas Helsingin Sanomat.

Helsinki politseijuht Henri Helminen sõnas, et hetkel ei viita miski sellele, et õnnetus oli tahtlik – ilmselt oli tegemist õnnetusega.

Helsingin Sanomati andmeil on vigastatud minema toimetatud. Sündmuspaik on eraldatud ja sealne liiklus peatatud.

Reporteri sõnul ütlevad kohapealsed inimesed, et sõiduauto sõitis metroojaama parklasse viivast kaitsepiirdest suurel kiirusel üle ning otsa mitmele jalakäijale. Seejärel liikus auto parklasse, kus tabas mitut teist sõidukit.

Soome rahvusringhäälinguga Yle rääkinud inimeste sõnul sõitis auto enne jalakäijate tabamist mööda kõnniteed umbes 300 meetrit.

Autojuht viibib hetkel vahi all. Politsei sõnul pole selge ka see, kas ta viibis meelemürkide mõju all. Helmineni sõnul näib, et juht ise kõige käigus tõsiselt viga ei saanud.