Merkel manitseb sakslasi demokraatiale truuks jääma

Merkel tunnistas uusaastakõnes vähem kui kaks nädalat pärast veokirünnakut Berliini jõuluturul, et tema jaoks oli kibe tõdemus: nii selle kui juulikuised rünnakud viisid läbi asüülitaotlejad.

Sellest hoolimata õigustas kantsler 2015. aasta septembris langetatud otsust võtta vastu kümned tuhanded araabia ja islamiriikidest pärit sõjapõgenikud. «Kui me vaatame pilte purukspommitatud Aleppost Süürias, peame taas kord ütlema, kui tähtis ja õige on olnud see, et me oleme aidanud neid, kes vajavad meie kaitset. Aidata neil leida siin oma tee ja lõimuda,» ütles Merkel.

Ta rõhutas, et just inimlikkuse ja avatusega peab Saksamaa astuma vastu neile, kes on täis vihkamist. «Oma töö ja eluga edasi minnes ütleme me terroristidele: te olete mõrtsukad täis vihkamist, aga teie ei määra, kuidas meie elame ja tahame elada. Me oleme vabad, kaastundlikud ja avatud.»

Merkelile on liberaalset põgenikepoliitikat pahaks pandud, sest ligikaudu miljoni inimese saabumine Saksamaale kahe aasta jooksul on ühiskonda polariseerinud.

Kantsler lubas, et valitsus viib 2017. aastal kiiresti läbi poliitilised ja seadusmuudatused, mis on vajalikud turvaaukude lappimiseks, sest Berliini rünnak tõi ilmsiks tõsised vajakajäämised. Samas hoiatas Merkel teatud elanikkonna rühmade üldise kahtlustamise ja ühiskonnast väljaarvamise eest.