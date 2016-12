Rumeenia piirivalve leidis šokolaadi asemel 48 iraaklast

Doonau kaldal Giurgius asuva piiripunkti ametnike teatel sündis avastus üleeile õhtul. Veokisse peidetud inimesed reetis autost eraldunud tavatu kogus süsihappegaasi. Selgus, et šokolaadi asemel oli autos 22 meest, 9 naist ja 17 alaealist.

Rumeenia piirivalve teatas täna avalduses, et autot juhtis bulgaarlane. Dokumendid näitasid, et lastiks on Bulgaaria šokolaadikarbid, mis viiakse Ungarisse.

Migrandid ütlesid politseile, et nemadki tahtsid Ungarisse pääseda. Juht väitis, et ei teadnud autos olnud inimestest midagi.