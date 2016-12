Jaapanis hukkus parkimismajast alla kukkunud autos kolm inimest

Riikliku telekanali NHK andmetel sõitis auto läbi metallpiirde, mis samuti alla kukkus.

«See oli nagu äikesemürin. Piire kukkus alla ja auto koos sellega,» rääkis üks pealtnägija. Õnnetuses said surma mees ja kaks naist. Autos istunud noormees ja poiss pääsesid vigastustega, kuid need on tõsised.