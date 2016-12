President: Taiwan ei allu Hiina ähvardustele

Hiinat, kes peab Taiwani oma territooriumi osaks, häirib Taipei viimase aja käitumine. Peking avaldas protesti pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide presidendiks valitud Donald Trump võttis 2. detsembril vastu Tsai telefonikõne valimisvõidu puhul. Enne seda ei olnud ükski USA president alates 1979. aastast Taiwani liidritega ametlikult vestelnud.

Hiina on selle ajel laiendanud sõjaväeõppusi Taiwani lähistel ja püüab jõudemonstratsiooniga saareriiki heidutada. Taiwani president manitses uusaastakõnes Pekingit rahu säilitama ja hoiatas, et Hiina viimase aja sammud kahjustavad väinaülest stabiilsust.

«Pekingi võimud pöörduvad vanade Taiwani isoleerimise ja allasurumise kommete poole ning isegi ähvardavad ja hirmutavad,» ütles ta. «Loodame, et see ei ole Pekingi poliitiline otsus. Me ei allu survele ja me ei naase ka vanale vastasseisu teele.»

Taiwani liider kutsus Pekingit jätkama dialoogi, leidmaks olukorrale lahendus. Hiina katkestas suhtluse Tsai valitsusega, kui too keeldus aktsepteerimast Pekingi tõlgendust ühe Hiina poliitikast.

Taiwan ja Hiina lõid lahku 1949. aastal pärast kodusõda, kuid Peking peab Taiwani saart endiselt oma territooriumi osaks, mille emamaaga liitmine on üksnes aja küsimus.