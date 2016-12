Fotod: aasta on vahetunud juba paljudes riikides

Esimestena võisid uue aasta saabumist tähistada Vaikses ookeanis asuvate Tonga, Samoa ja Jõulusaare elanikud. Seal aasta vahetus Eesti aja järgi juba laupäeva keskpäeval.

Esimese suurema riigina tähistas 2017. aastat Uus-Meremaa. Riigi suurimas linnas Aucklandis võeti uus aasta vastu suurejoonelise ilutulestikuga.

Ilutulestikku lasti 328 meetri kõrgusest Aucklandi taevatornist. Allikas: Peter Meecham/AP/Scanpix

Austraalias Sydneys jälgis traditsioonilist kuulsat ilutulestikku hinnanguliselt 1,5 miljonit inimest. Seda võis jälgida ka interneti vahendusel üle kogu maailma. Ilutulestiku saatemuusikaks oli muu hulgas sel aastal surnud legendide David Bowie ja Prince'i lugusid.

Sydney ilutulestik. Allikas: Xinhua/Xinhua/Sipa/Scanpix

Sydneys turvas uusaastapidustusi täiendavalt mitu tuhat politseinikku.

«Kutsun igaüht nautima aastavahetust - teades, et politsei teeb kõik endast oleneva meie turvalisuse tagamiseks,» ütles Uus-Lõuna-Walesi osariigi peaminister Mike Baird.

Jaapani pealinnas Tokyos tähistasid tuhanded inimesed 2017. aasta saabumist õhupallide lendu laskmisega.

Tokyo. Allikas: Koji Sasahara/AP/Scanpix

Euroopas on uusaastapidustustel rakendatud erakorralisi julgeolekumeetmeid, et hoida ära võimalikke terroriakte.

Saksamaa pealinnas Berliinis on tänavatele toodud täiendavalt sadu politseinikke, kellest osa on relvastatud automaatidega. Brandenburgi väravate juurde on paigaldatud betoontõkkeid ja seal valvavad ka soomukid.

Prantsusmaal turvavad pidutsejaid ligi 100 000 politseinikku, sandarmit ja sõjaväelast. Pariisis korraldatakse taas ilutulestik. Aasta tagasi jäeti see ära seoses novembris aset leidnud terrorirünnakutega.

Itaalia pealinnas Roomas on toodud Colosseumi ja Vatikani Peetri väljaku ümbrusesse soomukid.

Sõdurid Colosseumi juures. Allikas: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS/Scanpix

Londonis turvab umbes 3000 politseinikku rahvamassi, mis koguneb Thamesi jõe kaldale ilutulestikku vaatama.

Moskva Punasele väljakule lubatakse uut aastat vastu võtma vaid 6000 kutsutud külalist.