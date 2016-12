Istanbuli ööklubis toimus tulistamine, teateid on haavatutest

Istanbuli Besiktase linnaosas asuvas Reina nimelises ööklubis toimus kohaliku aja järgi kella poole kahe paiku öösel tulistamine, teatas Türgi NTV ning lisas, et on mitmeid haavatuid.

CNN Türk kirjutas, et viga on saanud kümneid inimesi ning kohale on sõitnud kuni 60 kiirabiautot.

NTV sõnul on juhtunuga seotud kaks ründajat, kes olid riietunud jõuluvana kostüümidesse ning avasid aastavahetust tähistavate inimeste pihta valimatult tule. Ründajaid pole seni tabatud.

BBC teatel oli klubis rünnaku ajal pidutsemas mitusada inimest.