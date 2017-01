Hollande külastab esmaspäeval Prantsuse sõjaväelasi Iraagis

Hollande teatas sellest laupäeval, hoiatades, et terrorioht Prantsusmaal on endiselt olemas.

"Me ei ole terrorismi nuhtlusele veel lõppu teinud. Me peame jätkama sellega võitlemist välismaal - see on põhjus meie sõjalisteks operatsioonideks Malis, Süürias ja Iraagis, kuhu ma sõidan ülehomme (esmaspäeval), et tervitada meie vägesid," ütles Hollande.

Prantsusmaal on Iraagis umbes 500 sõjaväelast, keda toetavad hävituslennukid Rafale. Prantslased tegutsevad rahvusvahelise koalitsiooni koosseisus.

Oma viimases uusaastaläkituses avaldas Hollande tunnustust neile, kes hukkusid sel aastal Prantsusmaal aset leidnud terroriaktides, kaasa arvatud veokirünnakus Nice'is.

Võitlus terrorismi vastu on ka riigisisene tegevus, rõhutas Hollande, viidates jõupingutustele terroriaktide nurjamises, võitlusele radikaalse ekstremismi ja "ohtlike isikute" jälgimisele.

Hollande teatas detsembris, et ei kavatse kandideerida sel aastal presidendivalimistel.