Berliini politsei arreteeris pommipaanikat külvanud mehe

Politsei kõneisik teatas, et mees oli koos tuhandete tähistajatega Brandenburgi väravate juures, kui hakkas korduvalt karjuma: «Pomm, pomm, pomm!». Ühtlasi ütles pressiesindaja, et vahejuhtum oli kõike muud kui naljakas. «Nüüd tähistab ta uut aastat 2017 hoopis koos meiega,» kirjutas politsei mehe kohta Twitterisse.

Uue aasta tähistamise tarbeks sulgesid korrakaitsjad ligi kahekilomeetrise teelõigu, tänavapeole tuli hinnanguliselt miljon inimest. Esinesid ansamblid ja DJ-d. Vaid ligi nädalapäevad varem külvas Berliini jõuluturul surma tuneeslane Anis Amri, kes põrutas veoautoga rahva sekka ja tappis 12 inimest. Sündmuskohalt põgenenud Amri tapeti hiljem Itaalias.

Eelmise aastavahetuse Kölnis toimunud ahistamistelaine valguses kartsid sakslased, et midagi sarnast võib toimuda ka nüüd. Berliini politsei teatas, et õhtu jooksul leidis aset vähemalt üks seksuaalne ahistamine ja sellega seotud mees on vahi all.