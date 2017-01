Ülevaade: lähiajaloo spiooniskandaalid Ameerika ja Venemaa vahel

2016

8. juuli. Reaktsioonina ühe Vene politseiniku rünnakule Ameerika diplomaadile saadavad Ühendriigid välja kaks Venemaa ametnikku. Venemaa teeb sama kahe Ameerika diplomaadiga.

2015

25. jaanuar. Föderaalne Juurdlusbüroo arreteerib pankuri maskeeringu all New Yorgis töötanud väidetava vene spiooni Jevgeni Burjakovi. 2016. mais mõistetakse ta kaheks ja pooleks aastaks vangi.

12. november. Venemaa FSB vastuluureharu teatab, et endine politseinik Jevgeni Tšistov mõisteti ameeriklaste Luure Keskagentuuri CIA heaks luuramise eest 13 aastaks trellide taha.

2013

14. mai. Moskva teatab Ameerika diplomaadi Ryan Fogle`i kinnivõtmisest, väidetavalt üritas ta värvata kedagi venelasest agenti. Fogle kuulutatakse ebasoovitavaks isikuks ning ta lahkub Venemaalt viis päeva hiljem.

Ryan Fogle kohtusaali saabumas. Foto: Reuters/Scanpix

2012

6. juuni. Moskva sõjaväekohus mõistab FSB koloneli Valeri Mihhailovi 18. aastaks vangi tundlike andmete edastamise eest CIAle.

6. detsember. Erruläinud madrus Robert Hoffmann võetakse kinni selle eest, et ta üritas müüa venelastele allveelaevade jälgimissüsteemide detaile. 2014. mõistetakse talle 30 aastat vanglakaristust.

2010

27. juuni. USA justiitsametnikud arreteerivad 10 inimest, kelle kohta kahtlustatakse, et nad on Vene «süvaagendid», kes tahavad imbuda Ameerika poliitringkondadesse. Vahi alla võtmine toimub pärast ligi kümmekond aastat kestnud jälgimist. Kõik nad võtavad süü omaks ja vabastatakse 9. juulil toimunud külma sõja järgse suurima Ühendriikide ja Venemaa luurajate vahetamise käigus. Vahetus toimub Viini lennujaamas.

Anna Chapman, üks kinnivõetud kümnest Vene spioonist. Foto: AP/Scanpix

2004

7. aprill. Vene relvaekspert Igor Sutjagin saab 15 aastat vangistust selle eest, et andis Ameerikale luureandmeid Vene tuumakaitsesüsteemide kohta. Venemaa Ühendriikide ja Kanada instituudi heaks töötanud Sutjagin väidab, et ta on süütu. Ta vabastatakse 2010 aasta vahetustehingu käigus.

2003

11. juuni. Venemaa välisluureteenistuse SVR ekskolonelile Aleksandr Zaporožkile mõistetakse karistuseks 18 aastat töölaagrit selle eest, et andis CIAle väidetavalt tundlikku infot. Ka tema on osaline 2010 aasta tehingus.

Aleksandr Zaporožki. Foto. AFP/Scanpix

2002

26. juuni. Venemaa mõistab kohut külma sõja jooksul Ühendriikide heaks luuranud endise kõrge KGB ohvitseri Oleg Kalugini üle. Kalugin ise on elanud aastast 1995 Ameerikas, protsess toimub ilma tema kohalviibimiseta.

2001

18. veebruar. Ameerika kohus mõistab FBI veterani Robert Hansseni eluks ajaks vangi selle eest, et andis 15 aasta jooksul Moskvale edasi nii tehnoloogilisi saladusi kui paljastas Ameerika luurajate isikuid Venemaal.

2000

5. aprill. Ärimehest Edmond Pope`ist saab 40 aasta jooksul esimene Ameerika kodanik, kes mõistetakse süüdi luuramises Venemaa järel. Ta saab karistuseks 20 aastat vangistust, kuid president Putin annab talle kaks päeva hiljem «heatahtliku žestina» armu.

14. juuni. USA võimud arreteerivad pensionil luureametniku George Trofimovi. Talle määratakse eluaegne vangistus selle eest, et edastas Saksamaal Ameerika sõjaväerajatises töötades strateegilisi dokumente esmalt Nõukogude Liidule ja hiljem Venemaale.

1999

8. detsember. Washingtonis töötav Vene diplomaat Stanislav Gusev saadetakse riigist välja, sest luuras väidetavalt välisministeeriumi koosolekute taga.

1997

16. mai. Moisel Finkel saab Venemaa vanglas 12-aastase karistuse. Ta müüs saladusi Vene allveelaevade kohta Ameerika Ühendriikidele.

5. juuni. Harold James Nicholson saab Venema heaks luuramise eest 23-aastase vanglakaristuse. Ta on kõige kõrgema kohaga CIA agent, keda kunagi spionaažis süüdistatud.

1994

Veebruar. Ühendriigid võtavad kinni vahemikus 1985 kuni 1993 Moskvale salajast informatsiooni edastanud ja CIA heaks 31 aastat töötanud Aldrich Ames`i. Kaks kuud hiljem määratakse talle eluaegne vanglakaristus. Washingtoni väitel viis tema reetmine otseselt ligi tosina Ühendriikide heaks töötava agendi surmani.