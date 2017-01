Ameerika poliitik sai süüdistuse naisepeksus

«Issi, lõpeta! Lihtsalt lõpeta! Issi, miks sa seda teed?» kostavad kõnesalvestiselt 36-aastase vabariikliku partei ridadesse kuuluva Chirs Corley laste hääled. Kõne tehti esmaspäeva õhtul ning politsei postitas selle sotsiaalmeediasse.

Teises kõnes teatab end Corley ämmaks nimetav naine hädaabile, et mees peksab oma naist ning ähvardab iseennast tappa. Politseidokumentide järgi lõi Corley oma naist suletud rusikaga näkku ja pähe ning ähvardas teda püstoliga. Kõik see toimus kaheksa-aastase lapse silme ees.

Kokku on paaril kolm last. Corley väitis kohalikule meediale, et naine oli teda petnud ning kui viimane üritas teda lüüa, oli mees ta lihtsalt eemale lükanud.

Corley hääletas hiljuti selle poolt, et osariik karmsitaks koduvägivallatsejate karistusi. Samuti on ta võidelnud selle nimel, et osariigi valitsushoonele jääks rippuma kodusõjaaegne lõunaosariikide konföderatsiooni lipp.

Kuula allpoolasuvast videost telefonikõnet, mille meeleheitel lapsed politseisse tegid.