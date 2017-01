ÜRO uus peasekretär astub ametisse

Portugali ekspeaminister Guterres ütles detsembri keskel ÜRO peaassambleel ametivannet andes, et organisatsioon on multilateraalsuse nurgakivi, mis on andnud panuse aastakümneid kestnud suhtelisse rahusse. Ta hoiatas samas, et väljakutsed ületavad praegu selle reageerimisvõimet.

Guterrese sõnul peab ÜRO tunnistama oma puudujääke ja oma toimimist reformima. Ametisseastuv peasekretär tõi välja kolm prioriteeti, mida tuleks tema viieaastase ametiaja jooksul muuta: töö rahu nimel, kestliku arengu toetamine ja sisereformid.

ÜRO põgenikeagentuuri (UNHCR) endine juht möönis, et paljude inimeste otsused on ajendatud hirmust. Kodanikud üle maailma on kaotamas usaldust oma valitsuste ja globaalsete institutsioonide vastu, sõnas ta – lisades, et on aeg suhted riigijuhtide ja rahvaste vahel uuesti üles ehitada.

Guterres valiti peasekretäriks oktoobris ÜRO peaassambleel. 67-aastane mees saab ÜRO 71-aastase ajaloo üheksandaks peasekretäriks.