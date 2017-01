Guatemala võimud konfiskeerisid suure koguse kokaiini

Politsei eestkõneleja Jorge Aguilar sõnul peatas merevägi aastavahetusel aluse, mille pardalt leiti 35 uimastipakki.

Vahi alla on võetud kaks Ecuadori päritolu meest ja üks Colombia kodanik. Arvatakse, et kokaiin on toodetud Ecuadoris.

Guatemala politsei sai 2016. aasta jooksul kätte 12 818 kilogrammi kokaiini.