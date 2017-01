Taskus olnud mobiiltelefon päästis tõenäoliselt Istanbuli ööklubis olnud ameeriklase elu

USA eraringhäälingu ABC teatel sai rünnakus vigastada ka üks ameeriklane, William Jacob Raak, kes elab Delaware’i osariigist Greenville’is, kus tal on oma äri. Mees on sündinud ja üles kasvanud Pennsylvanias Chadds Fordis.

Raaki pere tegi meediasse ja sotsiaalmeediasse jõudnud piltide järgi kindlaks, et tegemist on nende pereliikmega.

Rünnakus said vigastada Raaki jalad, sest ta sai mitu kuuli jalga. Raaki pere sõnul võis mobiiltelefon ta elu päästa, sest üks kuul tabas mobiiltelefoni, mis asus reieveeni kohal. Reieveeni lõhkemine oleks võinud ameeriklaselt elu võtta.

Raak sõnas meediale, et ta nägi jõuluvanakostüümis tulistajat, kuid peitus ruttu, et mitte surma saada.

Raaki vend Michael Raak, kes elab Lõuna-Philadelphias, sõnas USA meediale, et ta vend oli Istanbulis koos sõpradega oma 35. sünnipäeva tähistamas. Uut aastat läksid vastu võtma kohalikku populaarsesse ööklubisse.

Michael Raaki sõnul sai ta vennalt kõne, et Istanbuli ööklubis toimus pühapäeval kella 1.30 varahommikul kohaliku aja järgi tulistamine. Vend sõnas, et ta on elus, kuid sai vigastada.

Kanada peaminister Justin Trudeau teatas Twitteris, et Istanbuli ööklubi tulistamises hukkus üks kanadalane.

«Leiname koos kõikide nende riikidega, mis kaotasid selles rünnakus oma kodanikke,» teatas Trudeau.

Türgi politsei käivitas suuroperatsiooni, et tabada isik, kes avas Istanbuli Reina ööklubis tule.