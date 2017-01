Disney stuudio saab Carrie Fisheri surma tõttu 41 miljonit dollarit kindlustusraha

The Independenti teatel on nimetatatud kindlustussumma üks suuremaid, mida läbi kinoajaloo mõnele stuudiole makstakse.

Disney stuudio ostis algse «Tähesõjad» triloogia taga oleva Lucasfilmis 2012. aastal ja sõlmis kohe ka kindlustusfirmaga Lloyds lepingud, et kui Carrie Fisher ja teised selle filmi staarid ei saa mingil põhjusel oma töölepingut täita, siis on neil õigus kahjukorvamiseks saada kindlustuslepingus ette nähtud summad.

60-aastane Fisher, keda nähti 2015. aasta «Tähesõjad» filmis «The Force Awakens» taas printsess Leiana, kes kandis ka tiitlit kindral Organa, suri 27. detsembrl 2016 Los Angelese haiglas neli päeva pärast teda tabanud infarkti.

Carrie Fisher / © Paul Hackett / Reuters/Reuters/Scanpix

Fisher jõudis enne surma lõpetada uue «Tähesõjad» triloogia teise filmi, kuid kolmas film, mis peaks vaatajateni jõudma 2017. aasta detsembris, tuleb teha ilma temata.

Suurtel filmistuudiotel on tavaliselt olemas kindlustuslepingud, et saada kompensatsiooni, kui mõni peaosatäitjatst peaks ootamatult surema.

Veel ei ole teada, kuidas Disney stuudio lahendab Fisheri puudumise probleemi. Samas on stsenaariumis ette nähtud, et just Fisheri kehastatud printsess Leia on järgmises filmis peamine tegelane, kelle ümber sündmused toimuvad.

Fotol Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher (printsess Leia) ja Harrison Ford (Han Solo) / Shooting Star/Shooting Star/Sipa USA/Scanpix

Filmiekspertide arvates võivad filmitegijad lahendada olukorra arvutigraafika ja virtuaalse reaalsuse abil nagu näiteks filmis «Rogue One», mis jõudis vaatajateni möödunud aasta detsembris.

Näitleja kaotuse probleemiga on tulnud tegeleda ka «The Hunger Games» filmide tegijatel , kuna 2014. aastal suri selle üks peaosatäitjatest, Philip Seymour Hoffman.

Enne surma jõudis ta suurema osa filmi «Mockingjay Pt2» stseenidest ära teha, jäi vaid paar stseeni, milles tuli kasutada arvutigraafikat.