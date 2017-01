Leedu avalikustab sel aastal oma KGB agentide nimekirja

«Võimalik, et see õnnestub enne selle aasta lõppu. See on iseäralik materjal – on vaja inimest, kellel on ligipääs salateabele ja temataolist ei ole kuigi lihtne asendada,» ütles keskuse direktor Teresė Birutė Burauskaitė.

Algselt kavatseti viissada viimast nime avaldada enne möödunud aasta lõppu. Keskuse direktori teatel muutusid plaanid seetõttu, et nimestiku eest vastutav keskuse töötaja kaitseb doktorikraadi.

Tema sõnutsi asub keskus pärast agentide nimekirja avaldamist üllitama andmeid, mis annavad rohkem teavet nende tegevuse kohta. Need on huvitavad selle poolest, et on seotud ka Nõukogude võimu lõpuaastatega, seetõttu puudutab teave ka suhteliselt hiljutisi sündmusi.

2012. aasta sügisel avaldas keskus veebilehel kgbveikla.lt rohkem kui 1100 agendi nimed. 1987. aastast pärinevas KGB dokumendis on kokku 1669 nime.

KGB dokumentide avaldamine algas, kui seim täiendas puhastamisseadust. Nimekirjast võeti välja nende isikute nimed, kes oma tegevuse ise üles tunnistasid.