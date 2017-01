Vene maavägi saab uued Iskander-M kompleksid

«Tänavu jätkub kavakohaselt raketiüksustes komplekside Totška ja Totška U asendamine tänapäevaste Iskander M-dega,» ütles agentuuriga vestelnu. Varem on raketiväeülem kindralleitnant Mihhail Matvejevski öelnud, et 2020. aastaks on kõik ühendused üle läinud Iskander-M-dele.

Väepealiku sõnutsi on Iskander-M parim oma klassi raketikompleks ja see suudab läbida igasuguse raketikilbi. «Praegu tegeleb Vene sõjatööstus selle kompleksi moderniseerimisega, et selle lahingu- ja ekspluatatsiooninäitajaid veelgi parandada,» ütles kindral.

Läinud oktoobris edastas Vene kaitseministeerium, et lahingettevalmistuse käigus toimetatakse Iskanderid Kaliningradi oblastisse.