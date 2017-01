Hollande: võitlus välismaal ennetab terrorit kodus

Hollande jõudis täna Bagdadi, et kohtuda nii prantsuse sõdurite kui peaminister Haider al-Abadiga, samuti kurdide esindajatega. Prantsusmaal on Iraagis 500 võitlejat, kes aitavad treenida välja kohalikke vägesid. Alates Ühendriikide juhitava ISISe vastase koalitsiooniga ühinemisest tunamullu on prantsuse lennukid Rafale viinud täide tuhatkond õhulööki.

Pärast terroristide rünnakut Pariisis 2015 sügisel otsustas valitsus tõsta kaitsekulutuste jaoks mõeldud eelarvet esmalt 600 miljoni ja tänavu 700 miljoni euro võrra.