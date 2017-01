Trumpi abi: võib-olla pingutasime Venemaaga üle

«Üks küsimustest on: mis on kõige selle ulatus?» küsis peagi ametisse astuv Trumpi pressisekretär Sean Spicer telekanali ABC eetris. «35 inimest saatsime välja, kaks maja panime kinni – on see vastus proportsioonis kõige toimunu peale? Võib-olla oli, võib-olla mitte, aga me peame selle üle mõtlema,» ütles ameeriklane.

Lisaks arvatavate luurajate pagendamisele käskis president Barack Obama Venemaal vabastada ka kaks objekti, mida väidetavalt kasutati luuretegevuseks. Üleeile väljendas skepsist Venemaa suhtes ka Donald Trump ise. Ta teatas, et tal on väidetavate vene häkkerite sekkumise osas presidendivalimistesse infot, mida teised veel ei tea – kuid mida ta plaanib varsti jagada.

«Õhus on probleem: kas on siin äkki diplomaatilise vastuse kõrval mängus poliitiline kättemaks?» lisas Spicer Obama sanktsioone kommenteerides.