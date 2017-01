Türgi telejutlustaja: male on hullem kui hasartmängud

«Maletamine on hullem kui hasartmängud ja sealiha söömine. Maletajatel on suurem eeldus valetamiseks. Male mängijad ei pruugi surres lausuda šahadat (islami usutunnistus),» teatas Ünlü, lisades, et tegemist on valelike neetud inimestega.

«Isikud, kes mängivad malet on neetud. Taoliste mängude asemel tuleks hoopiski palvehelmeid lugeda.»

Ünlü pälvis suurema avalikkuse tähelepanu 2014. aasta 14. novembril, kui ta mõistis hukka Euroopa Kosmoseagentuuri kosmosesondi eduka maabumise 67P/Churyumov-Gerasimenko-nimelisel komeedil. Toona kutsus ta missiooni maniakaalseks.

Samuti väitles ta hiljuti oraalseksi lubatuse üle ja mõistis hukka kolleegi, kes sõnas, et islamis on see keelatud. Ünlü arvates islam akti ei keela.