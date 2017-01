Türgi klubitulistamisega seoses vahistati kaheksa inimest

Türgi politsei teatas, et seoses aastavahetusel aset leidnud tulistamisega Istanbuli populaarses ööklubis arreteeriti kaheksa inimest. Rünnakus hukkus 39 inimest ja selle eest on nüüdseks vastutuse võtnud ISIS.

Tulistaja, kes arvatakse olevat pärit Usbekistanist või Kõrgõzstanist, arreteeritute hulgas ei olnud.

Türgi sõjavägi teatas, et rünnaku järelkajana on Süürias ISISe vastu läbi viidud mitu rünnakut, milles seni on hukkunud 22 džihadisti.

Istanbulis Reina ööklubis korraldatud terrorirünnakus hukkus 12 riigi kodanikke. Enne klubisse sisenemist tappis ründaja politseiniku ja veel ühe isiku. Seitsmeminutilise tulistamisseeria käigus sai kannatada 69 klubis viibinut.

Türgi meedia andmetel leidis politsei aastavahetusel ja juunis Atatürki lennujaamas toime pandud terroriakti vahel sarnasusi ja nüüd uuritakse, kas need võis toime panna sama ISISe rakuke.