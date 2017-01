Obama peab lahkumiskõne tuleval nädalal Chicagos

Järgmisel nädalal peetav kõne saab olema üks viimaseid kordi, kui Obamal on võimalus oma poliitilistele pidepunktidele rahva tähelepanu suunata. 20. jaanuaril annab Obama ametikoha üle vabariiklasest ärimogulile Donald Trumpile.

Trump on lubanud Obama põhialgatused nagu tervishoiureform (Obamacare) tühistada, kliimakokkulepetest taganeda ja suhted välisriikidega üle hinnata.

«Teisipäeval kümnendal jaanuaril lähen koju Chicagosse, et tänulikult hüvasti jätta,» seisis tema tänases lühikeses avalduses. «Teie teenimine presidendina on olnud minu elu privileeg. Ootan, et saaksin teie kõrval seista kodanikuna,» säutsus Obama eile Twitteris.

Oma lahkumiskõne peab Obama McCormick Place’is - samas kohas, kus kandis ette võidukõne nelja aasta eest, kui ta uuesti presidendiks valiti.