Uusaastaööl süüdati Prantsusmaal põlema 650 autot

Kuigi see number on suurem kui aasta varem - kui see oli 602 -, rõhutas ministeerium, et kui võtta pikaajalisem statistika, näitavad numbrid, et autopõletamiste hulk on viimase viie aasta jooksul kukkunud 20 protsenti.

Miks prantslastele meeldib autosid põlema süüdata?

Väidetavalt sai uusaastaööl sõidukite süütamise komme alguse 1990. aastatel Strasbourgi vaesemates linnaosades. Varsti võtsid selle üle ka noored üle kogu Prantsusmaa.