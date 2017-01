McCain: Ukraina alistab «sissetungijad» sel aastal

«Mis ma olen näinud, on koostöö meie kahe riigi vahel, nii et Ukrainal võiks olla turvaline ja kindel piir, mis on iga riigi õiguseks,» sõnas McCain visiidi ajal Mariupolis.

«Meie sõnum täna on järgmine: 2017. aastal alistame sissetungijad ja ajame nad tagasi sinna, kust nad tulid. Ja (Vene president) Vladimir Putin, sa ei alista iialgi ukraina rahvast ja ei röövi neilt nende sõltumatust ja vabadust,» rääkis McCain.

«Ma tulen sõnumiga ameerika rahvalt: me oleme sinuga, teie võitlus on meie võitlus ja me võidame selle üheskoos,» lisas ta.