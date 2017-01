Saksamaal tabati süürlane, kes plaanis järjekordset veokirünnakut

38-aastane mees võeti kinni vana-aasta õhtul. Prokuratuuri teatel üritas mees koguda 180 000 eurot uue terrorirünnaku rahastamiseks.

Prokurör Christoph Rebmann ütles, et kogutud raha eest soovis mees osta nii veokeid kui lõhkeaineid, mis plahvataks, kui veok rahva sekka sõidab. Raha taotles mees kahtlustuse kohaselt ISISe kontaktisikult, kelle number oli tal mobiiltelefonis.

Mees on seni tunnistanud, et tal on seosed ISISega, kuid on eitanud soovi terrorirünnakut korraldada. «Ta ütles, et tahtis ISISelt raha, et toetada oma perekonda Süürias,» vahendas prokurör mehe sõnu. Mees väitis, et tahtis lihtsalt ISISst raha saamiseks haneks tõmmata, väites, et korraldab terrorirünnaku.