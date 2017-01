Trump hurjutas sotsiaalmeedias taas Hiinat ja Põhja-Koread

Muu hulgas lubas Trump takistada Põhja-Korea kavandatavat raketikatsetust.

"Põhja-Korea teatas, et on jõudnud lõpusirgele mandritevahelise ballistilise raketi arendamisel, mis küünib USA emamaale. Seda ei juhtu!" kirjutas Trump Facebookis ja Twitteris.

"Hiina on viinud ühepoolse kaubandusega Ühendriikidest tohutul hulgal raja ja jõukust, kuid ei kavatse abistada Põhja-Korea küsimuses. Kui kena," jätkas Trump.

USA mõistis juba pühapäeval karmisõnaliselt hukka Põhja-Koreas juba aset leidnud ja kavandatavad tuuma- ja raketikatsetused ning soovitas Pyongyangil taolistest provokatsioonidest hoiduda. USA teadaandes hoiatati, et kõikidel Põhja-Korea ebaseaduslikel tegudel on tagajärjed.

Põhja- Korea liider Kim Jong-un teatas pühapäeval, et Pyongyang tugevdas 2016. aastal oma tuumaheidutust märgatavalt ja riik on mandritevahelise ballistilise raketi arendamisel jõudnud lõpusirgele.

"Me oleme ettevalmistustes mandritevahelise ballistilise raketi katsetamiseks jõudnud viimastesse etappidesse," ütles Kim 30-minutilises uusaastapöördumises, meenutades ühtlasi mitmeid möödunud aastal läbi viidud tuuma- ja raketikatsetusi.

Pyongyang on tuumajõuna "kõrgustesse tõusnud", märkis ta ning lisas, et riik on nüüd selline "sõjaline jõud, mida julge puutuda ka tugevaimad vaenlased".