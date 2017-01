Türgi võimud: Istanbuli ööklubi rünnaku tegija võib olla Usbekistanist või Kõrgõzstanist

Nii Türgi kui rahvusvahelises meedias levib pilt oletatavast rünnaku tegijast, kes võib olla kohalik, kuid politsei teatel uurivad nad ka võimalust, et see isik on pärit Usbekistanist või Kõrgõzstanist, edastab Yle.

Politsei teatel on neil olemas ka kahtlusaluse mehe näopilt, mis saadi turvakaamerasalvestiselt ja sõrmejäljed, mis ta jättis ööklubisse.

Türgi politsei avaldatud pilt tõenäolisest kahtlusalusest / HO/AFP/Scanpix

«Ta isikut tuvastatakse. Loodame, et lisaks terroristile saame kätte ka kõik need, kes tal tapmist aitasid ette valmistada ja läbi viia,» edastas politsei.

Türgi politsei avaldatud pilt tõenäolisest kahtlusalusest / Handout/Reuters/Scanpix

Türgi terrorismivastane üksus arreteeris eile Istanbuli eslinnas Zeytinburnus kaheksa inimest, keda kahtlustatakse uusaastaöö veresaunaga seotuses. Veel neli isikut peeti kinni Türgi teistes paikades.

Türgi asepeaminister Numan Kurtulmus kinnitas 12 inimese arreteerimist ja teatas, et politseioperatsioon tulistaja tabamiseks jätkub.

Istanbuli ööklubirünnaku eest võttis vastutuse äärmusrühmitus Islamiriik, mille teatel on Türgi moslemid kristlaste tallalakkujad. See võis olla viide, et Türgi ja rahvusvaheline koalitsioon võitleb nii Süürias kui Iraagis Islamiriigiga.

Rahvusvahelises meedias spekuleeritakse, et Istanbuli ööklubi ründaja võib kuuluda samasse terroristlikku raskukesse, mille liikmed panid juunis toime kolm enesetapurünnakut ja ühe relvarünnaku Istanbuli lennujaamale.

Türgi politsei avaldatud turvakaamerasalvestise pilt, millel võib olla Istanbuli ööklubi tulistamises kahtlustatav / HANDOUT/AFP/Scanpix

Istanbuli ööklubi rünnakus kaotas elu 39 inimest, kellest 25 olid välisriikide kodanikud. Lisasks sai haavata ligi 70 inimest.