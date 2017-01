Rootsi suusalegend Thomas Wassberg: kaugel ei ole aeg, mil hundid hakkavad väikelapsi kaasa viima

60-aastane suusakuulsus sõnas hiljuti meediale, et talle teeb heameelt kohtu otsus lubada neljas maakonnas hundijahti ning et igas maakonnas tohib tappa kuus hunti, edastab iltalehti.fi.

Wassbergi avates on huntide jahtimine õigustatud, kuid samas lubavad võimud tappa liiga vähe hunte.

Thomas Wassberg / JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX/SCANPIX SWEDEN/Scanpix

«Hundijaht on vajalik, sest see on ainus viis, kuidas huntide arv kontrolli alla saada. Maapiirkondades on huntidega probleeme, kuna need metsloomad ohustavad eelkõige väikelapsi, keda on kerge rünnata. Mõnel pool on hunte nii palju, et on vaid aja küsimus, millal mõni hunt lapse endale söögiks kaasa haarab,» teatas suusataja.

Wassbergi arvates saaks Rootsi ilma huntideta väga hästi läbi, sest teistes riikides on selle liigi esindajaid piisavalt ning hundid ei ole väljasuremisohus.

Hundid / g/Scanpix

Jämtlandis Åsarnas elav endise suusataja arvates kahjustavad suured hundikarjad teisi liike.

«Näiteks Värmlandis on põtrade arv huntide tõttu märgatavalt vähenenud. Sama on juhtunud ka ilvestega, kuna nad peavad huntidega pidava toidulaua pärast võitlust. Olukorda tuleb vaadata laiemalt, mitte ainult huntide keskselt,» lisas Wassberg.

Thomas Wassberg on neljakordne olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister.

Ta sai 1980. aastal Lake Placidi taliolümpiamängudel 15 kilomeetri sõidus kulla ning 1984. aastal Sarajevo taliolümpial 50 kilomeetri klassikasõidus kulla ja 4x10 km teatesõidus kulla. 1988. aasta Calgary taliolümpiamängudel sai ta 4x10 km teatesõidus kulla.

Wassberg on 1982. aasta maailmameister 50 kilomeetri sõidus, 1985. aastal sai ta maailmameistrivõistlustel 15 kilomeetris hõbemedali ja 4×10 km teatesõidus pronksmedali.

1987. aasta maailmameistrivõistlustel võitis ta 30 kilomeetri vabastiilis sõidu ja ta oli maailmameister 4×10 km teatesõidus, 15 kilomeetri klassikasõidus sai ta hõbemedali ning 50 kilomeetri vabastiilis sai samuti hõbemedali.