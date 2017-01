Istanbuli rünnakus hukkus esimest korda välismaal olnud noor naine

Rünnakus hukkus 39 inimest, kelle seas oli 25 välismaalast, kaasa arvatud esimest korda välismaale reisinud Iisraelist Tirast pärit 18-aastane Leanne Nasser, edastab CNN.

Türgi võimude teatel hukkus Istanbuli ööklubi rünnakus 14 riigi kodanikke.

Istanbuli parameedikud transpordivad kannatanut / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Ilmnes, et vanematele ei meeldinud tütre reisimine Türki Istanbuli, kuna nad peavad Türgit ohtlikuks riigiks. Noorel naisel õnnestus lõpuks vanemaid veenda, et ta on ettevaatlik ja temaga ei juhtu mitte midagi. Lisaks on ta koos oma kolme sõbrannaga.

Tädi Layal Masarwehi sõnul ootas Leanne välismaareisi, kuid ta isa Zaher Nasser oli väga selle vastu, kuna pidas tütart liiga nooreks.

«Isa arvas, et Istanbulis on terrorioht ja veel mitmed teised ohud, sest tegemist on suurlinnaga. Lõpuks õnnestus Leannel isa nõusolek saada ja ta lendas Iisraelist Türki ja võttis uut aastat vastu Istanbulis,» sõnas tädi.

Leanne Nasser lõpetas möödunud aasta suvel keskkooli, ta töötas hambaravikliinikus administraatorina ja tahtis minna õppima hambaarstiks.

Nasseri tädi sõnul tunneb ta end osaliselt süüdi, et ta toetas Leanne reisi Istanbuli.

Leanne Nasseri isa lendas kohe pärast rünnakust teada saamist Tel Avivist Istanbuli, lend sinna kestab vaid 90 minutit. Ta leidis oma tütre kolm sõbrannat, kellest üks oli saanud vigastada ja kaks mitte, kuid ei leidnud tütart.

Pärast haiglate ja surnukuuride läbikammimist paluti tal tuvastada ühe noore naise surnukeha ja see osutus tema tütreks.

Isa andis Iisraeli meediale pärast tütre surmast teadasaamist intervjuu, milles ta ei suutnud pisaraid tagasi hoida.

Eile jõudis Leanne Nasseri surnukeha kodumaale ja pere valmistub teda matma.