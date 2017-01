Türgi meedia: Istanbuli ööklubi ründaja on võidelnud ISISe eest Süürias

Ründaja, kelle isikut ei ole teatavaks tehtud ja kes viibib veel vabaduses, paistis oskavat hästi relvi kasutada, kirjutas leht.

Ta tungis laupäeva varahommikul Istanbuli Reina ööklubisse, kus rahvas uut aastat vastu võttis, tulistas Kalašnikovi automaadist umbes 120 kuuli ja kadus siis öhe.

Eile võttis rünnaku eest vastutuse ISIS ja see on esimene kord, kus nad suure terrorirünnaku Türgis omaks tunnistavad.

Istanbuli ööklubirünnakuga seoses on kinni peetud veel kuus inimest, kahtlusaluste koguarv on tõusnud 14-ni, teatas täna Türgi riiklik uudisteagentuur Anadolu.

Kahtlusalused kuulatakse üle Istanbuli politsei peahoones, lisas agentuur.

Hürriyeti kolumnist Abdulkadir Selvi ütles, et ründaja isik on tuvastatud ja uurijad keskenduvad teooriale, et ta on pärit Kesk-Aasiast.

Väidetavalt osales ta Süürias tänavalahingutes ja kasutas seal omandatud kogemusi ka ööklubi rünnates, tulistades mitte snaipri kombel, vaid puusalt.

Selvi sõnul oli mees selleks rünnakuks spetsiaalselt välja valitud.

Türgi asepeaminister Numan Kurtulmuş ütles eile, et võimudel on ründaja sõrmejäljed ja loodetavasti tuvastatakse ta kiiresti.

Ajaleht HaberTürk ütles, et Istanbuli ründaja tuli Lõuna-Türgist Konya linnast koos naise ja kahe lapsega, et mitte tähelepanu äratada.

Aseministri sõnul kavandati uusaastaööl rünnakut ka pealinnas Ankaras, kuid Türgi võimud suutsid kaheksa ISISe liikme kinnivõtmisega selle plaani nurjata.