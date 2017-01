Mark Zuckerberg pole enam ateist

Zuckerberg ütleb nüüd, et religioon on taas tema jaoks väga oluline.

Möödunud nädalal soovis Zuckerberg oma Facebooki lehel kõigile häid jõule ja head uut aastat, mille peale küsis üks kasutajatest, kas ta on ateist. Zuckerbergi vastus oli järgmine: «Ei. Mind kasvatati judaistiks ja siis elasin ma läbi perioodi, kus ma seadsin selle kõik küsimärgi alla. Aga nüüd olen ma hakanud uskuma, et regligioon on väga oluline.»

Varemalt oli Zuckerberg ka oma Facebooki kontol märkinud oma religioonina ateismi.

Judaistliku kasvatuse saanud Zuckerberg on ülistanud ka budismi, mida järgib tema abikaasa Priscilla Chan.

Möödunud aastal kohtus ta katoliku kirikupea Fransiscusega, kus nad arutasid, kuidas parandada arengumaade internetiühenduse küsimust ning Zuckerberg kinkis paavstile päikeseenergial töötava internetidrooni.