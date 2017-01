Paul Ryan valiti USA esindajatekoja spiikriks

Esindajatekoja liikmed andsid 46-aastase Ryani tagasivalimise poolt 239 ja demokraatide peamise kandidaadi, endise spiikri Nancy Pelosi poolt 189 häält. Viis seadusadjat toetasid teise kandidaate.

Ryan juhatab esindajatekoja kaheaastast istungjärku, mis algas teisipäeval, 17 päeva enne Trumpi inauguratsiooni.

«Mul on au olla valitud 115. kongressi esindajatekoja spiikriks,» kirjutas Ryan Twitteris enne tulemuste väljakuulutamist.

Ryan oli 2012. aastal vabariiklaste asepresidendikandidaat, mullu aga oli vabariiklaste eelvalimistel Trumpi vihane rivaal, keeldudes temaga koguni novembris toimunud valimiste eel koos kampaaniat tegema.

Nädal pärast Trumpi üllatusvõitu demokraat Hillary Clintoni üle, kinnitas Ryan, et on koos vabariiklaste juhtkonnaga esindajatekojas presidendiks valitud Trumpiga «samal leheküljel».

Kuid samas on selge, et Ryan on miljardärist ärimehega eri seisukohtadel mitmetes poliitilistes küsimustes, talle ei meeldi Trumpi sõjakas toon oma vastaste suhtes ja märkused naiste kohta.

Vabariiklaste enamus nii esindajatekojas kui senatis peaks nüüd aitama läbi viia suurt osa Trumpi konservatiivsetest plaanidest.

Trump ja vabariiklased on ilmselt suuresti ühte meelt teekaardis, mis näeb ette president Barac Obama tervishoiuseaduse asendamise, tara ehitamise Mehhiko piirile ja maksukärpeid.