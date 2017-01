Obama ignoreerib Trumpi nõuet rohkem Guantanamost vange mitte vabastada

Pole selge, miks Trump selle avaldusega nüüd välja tuli, kuid president Barack Obama on kogu oma ametiaja püüdnud seda vanglat kinni panna, kuid see ei õnnestunud täielikult, vahendab Politico. 2001. aastal terrorismis kahtlustatavate jaoks rajatud Guantanamot on palju kritiseeritud selle eest, et seal rikutakse räigelt inimõigusi vangidel, keda hoitakse kinni ilma kohtu otsuseta. Praegu on Guantanamo ehk Gitmo endiselt töös, sinna on jäänud 59 vangi.

Trump on varemgi öelnud, et on Gitmo sulgemise vastu, lubades selle vangla taas «pahasid tüüpe täis toppida». Obama omakorda on öelnud, et Guantanamo jätkamine on vastuolus USA väärtustega ja õõnestab USA positsiooni maailmas.

Mõni tund pärast Trumpi avaldust kinnitas Valge Maja pressiesindaja Josh Earnest AFP teatel, et Guantanamost jätakatakse vangide üleviimist välisriikidesse. «Praeguse seisuga ma ootaks, et üleviimised jätkuvad,» kinnitas Earnest.

Juba detsembris kirjutas NY Times, et Trumpi ametisse astumise ajaks peaks vange Gitmos olema alles vaid 40 ringis, sest Obama administratsioon kavatseb veel 18 sealset kinnipeetavat välisriikidesse elama saata, enne kui Trump ametisse astub.

Küsimusele, kas Trumpi nõue mõjutab Obama tegevust, vastas Valge Maja pressiesindaja otseselt, et ei mõjuta.