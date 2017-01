Saksa politsei ei pidanud Berliini jõuluturu ründajat ohtlikuks

Sueddeutsche Zeitung avaldas teisipäeval, et Berliini jõuluturul veokiga rahvahulka sõitnud Anis Amri kohta said Saksa võimud juba mullu veebruaris luureinfot, et ta võib plaanida enesetapurünnakut, kuid meest ei peetud siiski ohtlikuks.