Putinit fašistiks sõimanud kasahh sai kolme aasta pikkuse vangistuse

46-aastane kuue lapse isa Sanat Dosov pilkas Putinit sotsiaalmeedias, nimetades Vene presidenti terroristiks ning avaldas pildi, millel Putin on võrdsustatud Nõukogude Liidu diktaatori Jossif Stalini ja bolševike juhi Vladimir Iljitš Leniniga, edastab thediplomat.com.

Dosov võttis sotsiaalmeedias sõna ka Süüria kodusõja ja Ukraina relvakonflikti teemal, öeldes et Venemaa sõjaline sekkumine nende kahe riigi siseasjadesse peaks olema karistatav.

Dosov kadus sotsiaalmeediast möödunud aasta augustis ja arvatakse, et just siis võtsid Kasahstani võimud ta kinni. Kasahstani meedia andmetel andis üks Facebooki sõpradest temast politseile teada.

Kohus määras Dosovile karistuse Kasahstani karistusseadustiku paragrahv 174 järgi, mille kohaselt on keelatud rahvusliku, rassilise, sotsiaalse klassi või religioosse viha õhutamine ning rahvusliku au solvamine ja inimõiguste rikkumine.

Dosovi advokaatide teatel kavatsevad nad kohtu otsuse edasi kaevata, sest ta ei ole midagi kuritegelikku korda saatnud. Edasikaebamisel rõhutakse sellele, et tal on kuus last, kellest neli on alaealised ning ta ei saa neid maha jätta.

Dosovi juhtum on eriline selle poolest, et ta on Kasahstanis esimene, kes on saanud karistuse välisriigi riigijuhi solvamise eest. Kunagi kuulusid nii Venemaa kui Kasahstan ühte suurde Nõukogude Liitu, kuid liiduvabariigid, kaasa arvatud Kasahstan, iseseisvusid 1991. aastal.

Kasahstanis on sõnavabadus piiratud ning sotsiaalmeedia lehekülgi tsenseeritakse pidevalt. Lisaks Dosovile on seal veel isikuid, keda on sotsiaalmeedia kirjutiste sisu ja blogimise pärast karistatud.

Inimõigus- ja sõnavabadusorganisatsiooni Jimmy Wales Foundationi sõnul näitab Dosovi juhtum, et Kasahstanis on lood sõna- ja pressivabadusega nigelad. Seni ei ole Kasahstanis keegi julgenud avalikult kritiseerida president Nursultan Nazarbajevit, kuna teatakse, et see lõpeb kindlasti vanglakaristusega.