Riia lennujaama töö on lumetormi tõttu häiritud

Väljuv lend Londonisse lahkus plaanitust veidi hiljem ning lennud Dortmundi ja Frankfurti lükati edasi umbes tunni võrra, väljumisega hilinesid ka teised lennud.

Mitmed saabuvad ja väljuvad lennud on tühistatud ning edasi lükatud. Lennud Stockholmi, Kopenhaagenisse, Vilniusesse, Oslosse ja Tallinnasse on tühistatud.

Tallinna lennujaama tööd tänased ilmastikuolud ei mõjuta, Riia lennujaama probleemide tõttu on tühistatud üksnes Airbalticu lennud. «Meie lennujaamas on kõik kontrolli all ja kõik on väga hästi,» ütles Tallinna lennujaama avalike suhete juht Priit Koff BNSile.

«Meie elu see nii radikaalselt ei mõjuta, välja arvatud Airbaltciu enda süsteemis tekkivad viivitused ja nihked, kui lennukid ei suuda oma tavapärast rotatsiooni taastada, aga seda ei oska meie öelda, et kuidas see olukord seal laheneb,» lisas Koff.

Riia lennujaama esindaja Laura Karnite ütles BNSile, et lennujaama tööd takistab lisaks tugevale lumesajule ka tugev külgtuul.

Lume koristamiseks on lennujaamas tööle määratud lisameeskonnad, kuid see ei ole olukorda parandanud ning lennujaama töö võib olla häiritud terve ülejäänud päeva, ütles Karnite. Reisijatel palutakse jälgida lennujaama kodulehel olevat lennuinfot.

Kuna Riia lennujaamas on halvad ilmastikuolud, puudutavad need Koffi sõnul puhtalt Airbalticu süsteemi. «Riiast suunatigi kolm lendu ümber Tallinna, need olid vahepeal meil sees ja osa on juba tagasi liikunud, üks seisab veel platsi peal,» rääkis ta.