Jeemenis müüakse haruldase kilpkonna liha kitseliha pähe

Sharma kaitseala, kus pesitsevad väga haruldased rohelised kilpkonnad asub kahetunnise autosõidu kaugusel Jeemeni idapiirkonna pealinnast Mukallast. Kaitseala külastajad on seal korda saatnud õõvastavat hävitustööd - kilpkonni varastatakse, neid tapetakse, kaasa viiakse liha, kuid sisikond ja munad jäetakse rannale kõdunema.

«Kilpkonnade tapmine on häirivalt kiiresti suurenenud,» sõnas looduskaitsja Sheikh Amen Bakhwar. Kuude pikkuse kilpkonnajahi tagajärjel haiseb ala nüüd kõduneva sisikonna järgi ning sinna on ennast sisse seadnud kodutud koerad.

«Nende jahtimine käib nagu iga teise looma puhul,» kirjeldas Mohammed, kes ei soovinud oma perekonnanime öelda. Tema, sarnaselt mitmetele teistele sealsetele kilpkonnaküttidele, ei häbene oma tegu. Samuti ei usu ta, et see liiki ohustab. «Me oleme sama hoiatust aina uuesti ja uuesti kuulnud, aga näe, seal nad lesivad,» sõnas ta.

Merebioloogid usuvad siiski, et aastatepikkune kilpkonnade küttimine on nende arvukusele väga suure löögi andnud. Hadramouti ülikooli merebioloogia osakonna juhataja Mohammed Abdullah al-Dohail sõnas, et inimtegevuse tõttu on piirkonnas üks kilpkonnaliik juba hävitatud ja rohelist kilpkonna ootab sama saatus.

«Nad rüüstavad emaskilpkonnad kohe, kui nad merest munemiseks rannale tulevad,» selgitas Dohail. «Nad ei oota isegi nii kaua, et loom ära muneks.»

Nende liha müüakse seejärel kohalikele restoranidele kitseliha pähe.

Kuuldes kilpkonnade massilisest tapmisest, saatis piirkonna kuberner olukorda hindama kohalikud ametnikud. «Nad on siin veresauna korraldanud,» ütles ringkonna juht Abdulla Attamimi, kes enda sõnul oli vaatepildist šokeeritud.

Seepeale korraldasid kohalikud ametnikud koos rannikuvalve ja julgeolekutöötajatega kriisikoosoleku, kus lepiti kokku mitmetes karistusmeetmetes.

Kilpkonna tapja peab nüüd maksma 380 euro suuruse trahvi ja veetma 24 tundi vangis. Isikuid, kes kilpkonni automaatrelvade tulistamisega segavad (ala kasutatakse ka relvalaskmise harjutamiseks), trahvitakse 180 euroga, nende relvad konfiskeeritakse ja nad peavad vangis veetma päeva.