Soome katsetab kodanikupalka

Selle aasta esimesel jaanuaril alanud katseperioodi jooksul saavad 2 000 25-85-aastast Soome kodanikku selle summa igakuiselt oma pangaarvele. Nad ei pea kellelegi ülevaadet andma, kuidas seda kulutavad.

Programm ei ole siiski universaalne, katsesse valiti isikud töötukassast, kuid raha saavad nad edasi ka siis, kui töö leiavad.

Paljude inimeste arvates vähendab stabiilne sissetulek töö otsimise stiimulit, kuid soomlased nii ei arva ja programmil oli ka üllatavalt suur poliitiline toetus. Loodetakse, et kodanikupalk aitab kaasa nii bürokraatia kui ka vaesuse vähendamisele nende ühiskonnas.

Soomlased arvavad, et igakuine sissetulek innustab kodanikke vastu võtma ka töid, mida nad muul juhul ei kaaluks, sest kardetakse kaotada abirahasid.

Kui programm saavutab loodetud tulemused peaks sellega õnnestuma langetada Soome töötuse taset, mis praegu on 8,8 protsenti. Taanis ja Rootsis on see alla seitsme protsendi ja Norras umbes viis protsenti.

Ka Hollandis viiakse sel aastal läbi sarnane projekt, kuid väiksemas mahus ja Šotimaal uuritakse selle korraldamise võimalusi. Soome katse on oma mahult seni suurim, kuid uurijad tahavad juba, et valimigruppi suurendataks ja sinna lisataks järgmine aasta alla 25-aastasted ja vähekindlustatud.