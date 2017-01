Viis maailma vanimat esmakordset ema

Vanimad teadaolevad esmakordsed emad:

Maria del Carmen Bousada, 66

Bousada sillutas oma tee raseduseni valetamisega 60ndate keskpaigas, väites ühele USAs Los Angeleses asuvale kliinikule, et on 55-aastane. Hispaanlanna veetis oma viljakad aastad ema eest hoolitsedes ja kui ema 2005. aastal 101-aastasena suri, et aeg on saada laps, keda ta alasti soovinud oli. Bousada müüs lapse katseklaasis viljastamise (IVFi) nimel maha oma maja ja lendas Los Angelesse.

2006. aasta detsembris sünnitas Bousada kaksikud poisid Christiani ja Pau.

Teade šokeeris hispaanlasi ja paljud neist nimetasid tegu vastutustundetuks ja isekaks. Vastne ema kriitikast ei hoolinud ja sõnas vaid, et kui elab nii vanaks kui ta ema, võib ta isegi näha oma lapselapsi.

Bousada suri kaks aastat hiljem jättes maha kaheaastased orbudest kaksikud. Naise pere keeldus avaldamast, kes poiste eest hoolitsema hakkab. Bousada lugu müüdi aga kohalikule Hispaania telekanalile, et poiste jaoks raha korjata.

Valentyna Pidverbna, 66

Ukrainlanna sai esmakordselt emaks 66-aastaselt, kui talle sündis tütar. Mõnda aega omas ta ka maailma vanima ema rekordit.

Tütar sündis vaid peale kolme IVFi tsüklit.

Adriana Iliescu, 66

Rumeenia pensionärist endine ülikooli professor ja lasteraamatute autor omas samuti mõnda aega maailma vanima ema tiitlit, kui ta 66-aastasena esmakordselt emaks sai. IVF põhjustab tihti mitmike sündi ja Nii juhtus ka Iliescuga, kes algselt pidi 2005. aastal kolmikud saama. Üks kolmikutest suri juba üsas ja teine sündis surnuna. Ellu jäi tütar Eliza Maria.

Iliescu, kes tegi 20ndates eluaastates kaks aborti, peab ennast naistele positiivseks eeskujuks ja tunneb uhkust emaksolemise üle, olenemata vanusest. Sellest hoolimata tunnistab ta, et roll pole tema vanuses lihtne.

Rajo Devi Lohan, 70

Lohan sai esmakordselt emaks hinnanguliselt 70-aastasena (ta ei tea oma täpset vanust ja tal puudub ka sünnitunnistus). Peale lastetuna veedetud elu ja kannatades sellega Indias kaasneva stigma all, sai ta lõpuks tütre emaks. Varsti peale seda tekkisid tal aga terviseprobleemid- võib-olla IVFi tõttu.

Naise abikaasa Baba Ram ootas lapse sündi rohkem kui 50 aastat. Paar abiellus 1950. aastal, kui Baba Ram oli vaid 14- aastane ja Rajo Devi 12-aastane. 15 aastat peale abiellumist ja ikka ilma lasteta läks häiritud mees oma ämma ja äia juurde ning nõudis, et midagi ette võetaks.

Otsustati, et mees abiellub oma naise noorema õe Omniga. Möödusid kümnendid ja lapsi ei sündinud.

Kui pere naabritelt kuulis, kuidas üks 60-aastane naine lähedalasuvas haiglas kaksikud sai, otsustasid nemadki asja uurida. Pere müüs maha kaks piisonit ja võttis oma viljasaagi peale laenu, et teha läbi IVF- kuur.

Mõlemat õde uuriti, kuid lõpuks otsustati, et vanem õde sobib lapse kandmiseks rohkem.

Pere plaanib IVFi korrata lootuses, et neil õnnestub ka poisslaps saada.

Daljinder Kaur,70/2

Hetkel teadaolevalt maailma vanim vastne ema sünnitas läinud aastal oma esimese lapse- poja. Vastsel emal ja tema 79-aastasel abikaasal on siiski üks adopteeritud poeg, kes elab USAs.