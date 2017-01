New Yorgis sõitis rong rööbastelt välja

Avarii juhtus hommikuse tipptunni ajal umbes kell pool üheksa Atlanticu peatuse juures. Kõigil haavatutel on vaid kergemad vigastused, õnnetuse põhjus pole teada.

Photos from #lirr crash at #AtlanticTerminal on track 6, dozens injured. For @WNYC pic.twitter.com/nkXa3oc9N0