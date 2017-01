Huligaanid müürisid magava sakslase korterisse kinni

Tundmatud olid Manhausenis asuva maja ukseava öö jooksul täis ehitanud. Aega võis see politsei hinnangul võtta vaid mõned minutid. Teo motiiv on ebaselge – oli see lihtsalt praktiline nali, kättemaks või ka kihlvedu.

Politsei otsib süüdlasi taga, nende tekitatud kahju hinnatakse 500 euro peale. «See meenutas mulle Berliini müüri ehitamist,» lausus politsei kõneisik portaalile Hessenschau. «Ka see pandi päris kiiresti üles.»

Politseinik lisas samas: tegu on ikka kuriteoga, mitte naljaga.