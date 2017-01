Obama püüab takistada Trumpi tervishoiuseadust tühistamast

Ühendriikide uueks presidendiks valitud vabariiklane Donald Trump on asunud ründama Obama kaheksa võimuaasta ponnistust laiendada arstiabiga kindlustatust kümnetele miljonitele ameeriklastele, kes sellest seni olid ilma jäänud (Obamacare). Trump on lubanud seaduse tühistada, kui ta 20. jaanuaril ametisse astub ja vabariiklaste enamusega kongressi enda taha saab.

Ennetava rünnakuna kohtub Obama kolmapäeval senati ja esindajatekoja, et arutada, kuidas seista vastu vabariiklaste eesmärgile taskukohase arstiabi akt tühistada, ütles Valge Maja pressiesindaja Josh Earnest.

Samal ajal teeb visiidi kongressi ka uueks asepresidendiks valitud Mike Pence. «Me keskendume Obamacare`i tühistamisele ja asendamisele,» ütles Pence eile.

Demokraatidele on jäänud valimiskaotuse tõttu vähe võimalusi ilma vabariiklaste toeta reformi kehtima jätta. Kasuks ei tule ka väited, et Obama reformid on toonud kaasa kindlustusväljamaksete tõusu ja hulga tehnilisi probleeme.

Ehkki vabariiklased on üksmeelselt Obamacare`i vastu, ei ole nad sugugi ühel nõus selles, mis asemele paeks tulema. Mõned on teinud ettepaneku seadus esmalt tühistada ja alles hiljem midagi välja mõelda.

Valge Maja on veendunud valijate raevus, kui Trump miljonid inimesed tervisekindlustuseta jätab ega paku midagi asemele.