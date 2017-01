Türgi politsei tugevdas Istanbuli ümbruses julgeolekumeetmeid

Istanbuli ümbrusse seati üles politsei kontrollpunktid ning korravalvurid peatasid autosid, et kontrollida juhtide ja reisijate dokumente.

Välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ütles, et Reina ööklubis 39 inimest tapnud mehe isik on teada, kuid ei avaldanud tema nime. Kahtlusalust ei ole kätte saadud. Vastutuse rünnaku eest võttis äärmusrühmitus Islamiriik (IS).

Kahtlusalused, kelle hulgas on Venemaalt Dagestanis pärit moslemeid ning Hiina uiguure ja süürlasi, elasid klubiründajaga koos majas Türgi keskosas Konya linnas, ütles uudistegentuur Doğan. Politseijaoskonda viidi ka nende lapsed.

Veresaunaga seoses on juba varem kinni peetud 16 inimest.