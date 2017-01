McCain: Venemaa küberrünnakud USA vastu on "sõjaline akt"

"See on sõjaline akt," ütles tuntud Kremli-kriitik USA kapitooliumis.

"Ma ei ütle, et see on tuumarünnak. Ma lihtsalt ütlen, et kui sa ründad riigi fundamentaalset struktuuri, mida nad (venelased) teevad, siis see on sõjaline akt," seletas ta.

McCain rõhutas, et Washington peab rakendama Vene presidendi Vladimir Putini valitsuse suhtes rangemaid sanktsioone, kui need, millest president Barack Obama administratsioon teatas eelmisel nädalal.

Ta kritiseeris ka USA ametisseastuvat presidenti Donald Trumpi, kes on korduvalt seadnud kahtluse alla Ühendriikide luurekogukonna järeldused küberrünnakute kohta.

USA senati relvateenistuste komitee, mida McCain juhib, korraldab neljapäeval esimese avaliku kuulamise seoses häkkimistega. Tunnistusi tulevad teiste seas andma riikliku luureteenistuse juht James Clapper ja riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) juht Michael Rogers.