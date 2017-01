Rootsi migratsiooniameti raport: asüüli mitte saanute väljasaatmisega kaasneb kaos

Möödunud aasta 13. detsembril saadeti Rootsist välja 13 asüüli mitte saanud afgaani, kes lendasid Stockholmist Kabuli, edastab iltalehti.fi.

Arlanda lennujaamas muutusid väljasaadetud vägivaldseks, ründasid nii migratsiooniametnikke kui politseinikke, kes nende väljasaatmist jälgisid. Politseil tuli vägivallatsejad korrale kutsuda ja nii mõnelgi neist pandi käed raudu.

11 väljasaadetut ei saanud Rootsis asüüli ja kaks saadeti välja kuritegevuse tõttu. Nende väljasaatmist kontrollis ja tagas 28 ametnikku, kes lendasid nendega koos Afganistani.

Rootsis väljasaadetuid hoiti migratsiooniameti väljasaadetavate ruumis ning nad toimetati öisel ajal Arlanda lennujaama.

Rootsi migratsiooniameti raporti kohaselt käitusid väljasaadetud afgaanid juba Arlanda lennujaamas kahtlaselt ning väljalend viibis, mille tõttu osa migrante muutus rahutuks ja hakkas vägivallatsema.

Väljasaadetud afgaanid ähvardasid naispolitsenikke vägistamisega ja üritasid kaost tekitada.

Lõpuks ei jäänud politsel muud üle, kui ähvardajad kinni võtta, nende ninamees viidi kuueks tunniks politseijaoskonda. Pärast selle isiku minemaviimist üritas veel üks afgaan väljasaatmise vastu mässata, kuid see suruti kiiresti maha.

Ametnikel õnnestus lõpuks kõik väljasaadetavad lennukile saada ja lennul enam intsidente ei toimunud. Kuid pärast Kabulis maandumist muutusid afgaanid uuesti vägivaldseks ja osa neist ei soovinud lennukist lahkuda. Nad ründasid väljasaatmist kontrollinud Rootsi migratsiooniametnikke ja politseinikke.

Rootsi ametnike teatel ei ole väljasaatmislennul tavaliselt nii palju migrante, selle tõttu oli neid tavapärasest keerulisem kontrolli all hoida ,kuid mitte keegi Rootsi ametnikest migrantide vägivallas vigastada ei saanud.

Migratsioonikriisi jälgiva lehekülje Blank Spot teatel olevat Rootsist väljasaadetuid koheldud nagu kurjategijaid ja nad olevat lennukis olnud käeraudade abil istme küljes.

«Reisi ajal oli meil keeruline WC-sse pääseda, samuti ei tohtinud me loomulikke vajadusi rahuldada WC uks kinni, vaid iga meie liigutust jälgiti kogu aeg. Intiimtoimungute jälgimine on inimõiguste rikkumine. Üks isik lõi pärast WC-s käiku ametnikku ja ametnik lõi teda vastu,» sõnas sellel lennul olnud Mustafa Naubi.

Osa väljasaadetutest pöördus Kabulis Swedish Committee for Afghanistan poole, et selle organisatsiooni kaudu tööd saada, ülejäänute tegevuse kohta andmed puuduvad.

«Noored mehed, kes ei näe enda jaoks tulevikku, on kõige ohtlikumad. Just selliseid otsivad äärmusrühmitused nagu Islamiriik ning see rühmitus on Afganistanis juba ammu kohal,» selgitas organisatsiooni Swedish Committee for Afghanistan esindaja Björn Lindh.

Rootsi valitsus teatas möödunud aasta lõpul, et nad kiirendavad 2017. aastal asüüli mitte saanute väljasaatmist.