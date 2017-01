Pildid ja video: Vatikanis avatud McDonalds ärritab katoliiklasi ja restoraniomanikke

USA kiirtoidugigant avas oma uue restorani 30.detsembril, kuid see ei ole lisaks katoliiklastele meelt mööda ka traditsioonilise Itaalia köögi austajatele, edastab Reuters.

Vatikani vahetus läheduses avati McDonalds / IPA PRESS/SIPA/IPA PRESS/SIPA/Scanpix

Kui möödunud aastal ilmnes, et McDonalds plaanib Vatikanis oma restorani avada, hakkas kohe selle vastu võitlema kardinal Elio Sgreccia, kelle sõnul ei sobi kiirtoit paika, mis on katoliiklaste jaoks püha ning kus on au sees traditsioonilised tervislikud road.

«Hiiglaslike võileibade pood Borgo Piol on häbiväärne. Pigem tuleks sinna rajada supiköök, et aidata piirkonna vaeseid,» teatas kardinal.

Hoolimata katoliiklaste üldisest vastuseisust on seal olnud juba näha preestreid ja nunni lõunastamas.

McDonaldsi esindajad teatasid, et nende restoran ei ole otseselt Püha Peetruse basiilika juures või väljakul, vaid alal, mis jääb turistidele mõeldud söögikohtade ja kaupluste piirkonda, kuid hoone, kus restoran asub, kuulub Vatikanile.

«Meil on Itaalias veel restorane, mis asuvad ajaooliselt tähtsates piirkondades ja hoonete juures ning me austame ajaloolist keskkonda,» teatasid McDonaldsi esindajad.

Vatikani juures asuva McDonaldsi vastu on ka osa sealsete restoranide ja kaupluste omanikke, kes kirjutasid paavst Franciscusele kirja, et kiirsöögikoht ei sobi selle piirkonna ajaloolise, kultuurilise ja sotsiaalse identiteediga.

Kuid on ka neid, kellele sealne McDonalds meeldib, sest see andis uusi töökohti ja võimaldab lähedal asuvate firmade töötajatel kiiresti einestada.

Vatikani vahetus läheduses avati McDonalds / IPA PRESS/SIPA/IPA PRESS/SIPA/Scanpix

Itaalias ollaks üldjoontes kiirsöögikohtade vastu. McDonalds andis Firenze kohtusse, kuna linnapea ei andnud sellele kiirsöögirestoranide ketile luba seal oma restorani avada. McDonaldsi sõnul tekitas uue restorani mitteavamine neile 20 miljoni dollari suuruse kahju.