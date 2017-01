Pildid ja video: iraaklannast põgeniku ja makedoonlasest politseiniku armastus lõi mudas lõkkele

Möödunud aasta märtsis jõudis tuhandete põgenike seas Makedooniasse iraaklanna, 20 –aastane Noora Arkavazi, kes kohtus mudases piiripunktis juhuslikult makedoonlasest politseiniku, 35-aastase Bobi Dodevskiga ning noorte vahel lõi armastus lõkkele, edastab The Independent.

Noora Arkavazi ja Bobi Dodevski / ROBERT ATANASOVSKI/AFP/Scanpix

Arkavazi lahkus koos oma pereliikmetega möödunud aasta alguses nende kodust Iraagis Diyalas, kuid teekonnal haigestus ja tal tekkis kõrge palavik. Noor iraaklanna suunati Makedoonias abi saamiseks inglise keelt kõneleva politseiniku Bobi Dodevski juurde.

«Mu elus on olnud mitmeid naisi, kuid kui Noorat nägin, sain aru, et just tema on see õige. Üsna pea leidsin, et temast peab saama minu naine. See oli armastus esimesest pilgust,» teatas Dodevski.

Dodevski naiskolleeg pilkas teda, et ta lasi iraaklannast põgenikul end ümber sõrme mässida.

Punase Risti parameedikud ravisid Arkavazi Makedoonia-Serbia piiri ääres Tabanovce põgenikelaagris. Iraaklanna ja ta pere eesmärgiks oli jõuda Saksamaale.

Kuna iraaklannal oli mõningaid meditsiinialaseid teadmisi, siis pakkus ta end pärast paranemist Punasele Ristile appi ja ta võeti tööle. Kuna Dodevski valvas piiri, siis sai ta naist aegajalt külastada.

Paar veetis aina enam aega koos ja lõpuks nad armusid.

Makedoonias suhtuti 2016. aastal ja suhtutakse seni põgenikesse üsna karmilt. Vägivaldseks muutunud põgenike vastu kasutati pisargaasi ja tänavalahingutaktikat.

Kuid Dodevski suhtus talle silma jäänud iraaklannasse teistmoodi ja nägi temas naist, mitte põgenikku.

2016. aasta aprillis kutsus makedoonlane iraaklanna restorani ning tegi talle seal abieluettepaneku. Ta pidi seda kordama vähemalt kümme korda, sest Arkavazil oli seda raske uskuda ja ta pidas seda naljaks.

Samuti on nad erineva religiooni esindajad, Dodevski on õigeusklik ja Arkavazi kurdist moslem, kuid see ei takistanud neil abiellumast.

Paar abiellus 2016. aasta juulis Põhja-Makedoonias Kumanovos.

Dodevski kasvatas varem üksinda kolme varasemastes abieludes saadud last, kuid nüüd said lapsed kasuema. Paari kuu pärast peaks sündima Dodevski ja Arkavazi esimene ühine laps.