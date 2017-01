Hiina soovitas Trumpil Twitterist loobuda

Donald Trumpil on tekkinud oma ettearvamatute Twitteri-väljaütlemiste tõttu kahtlane kuulsus. Tihti lahknevad mehe teravad postitused ka pikaajalisest Ühendriikide poliitilisest joonest.

Nüüd on Hiina aga võtnud nõuks vastata Trumpi väljaütlemistele Pekingi suunal, soovitades mehel Twitteri kasutamine lõpetada: «Kinnisidee «Twitteri-diplomaatiast» ei ole soositav,» väljendas Hiina valitsus oma seisukohta riikliku uudisteagentuuri Xinhua vahendusel.

«Diplomaatia ei ole lapsemäng ja veel vähem äritegevus. Nagu ütles endine Ühendriikide välisminister Madeleine Albright – Twitter ei tohiks olla välispoliitiline tööriist,» lisati kommentaaris.

Trump on postitanud Twitteris järjepidevalt vastuolulisi seisukohavõtte. Näiteks on ta narrinud Hiinat Taiwani presidendikõne järel, öelnud, et Peking ei tee piisavalt Põhja-Korea talitsemiseks ja süüdistanud Aasia suurriiki Ühendriikide majanduse nõrgestamises.