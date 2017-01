Iraagi väed alustasid pealetungi riigi lääneosa linnadele

«Anbari lääneosas algas sõjaline operatsioon nende alade Daeshi käest vabastamiseks,» ütles Jazeera väejuhatuse ülem kindralleitnant Qassem Mohammedi.

Operatsiooni juhib armee 7. diviis ning sellest võtavad osa politsei ja kohalike hõimude omakaitsevõitlejad. Õhust toetab pealetungi USA juhitav koalitsioon.

Operatsiooni peamised sihtmärgid on Iraagi kõige läänepoolsemad linnad Aanah, Rawa ja Al-Qaim.

Džihadistide keskus Al-Qaim asub Bagdadist 330 kilomeetrit loodes ja jääb kõige kaugemaks sihtmärgiks, esimene linn, mida rünnatakse, on Aanah.

«Meie väed hakkasid liikuma Hadithast mitmest suunast Aanah' poole,» ütles Mohammedi.

IS ei vallutanud Hadithat, kui ta 2014. aastal läbi Iraagi sunnide ala tungis. Linn on koduks hõimule, mis on juhtinud selles piirkonnas võitlust džihadistidega.

Iraagi väed suutsid 2016. aastal suure osa hiiglaslikust Anbari provintsist tagasi vallutada, IS-ilt võeti ära ka provintsipealinn Ramadi ja Fallujah' linn.